Die Geldpolitik der Bank of England (BoE) werde sich darauf konzentrieren, die Inflation mittelfristig nachhaltig auf das Ziel zurückzuführen, sagte BoE-Politiker Gertjan Vlieghe am Montag, wie von Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Das Wachstum in diesem Jahr sollte nicht als Boom, sondern als eine Rückkehr zur Normalität betrachtet werden." "Vorübergehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...