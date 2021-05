Der Dax zeigt sich super bullisch seit unserem letzten Zielbereich, wie wir diesen nun handeln werden erfahren Sie hier! Wir schlagen bei so vielen Höhenflügen vor, dass wir den DAX in German Airlines umbenennen. Mit einem weiteren Anstieg hängt der deutsche Leitindex knapp unter dem Widerstand bei 15590 Punkten. Da sehen wir den DAX auch im imminent nächsten Schritt drübersteigen. Diese Marke ist ein wichtiger erster Schritt in Richtung 16124 Punkte, ...

