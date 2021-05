Gewinnmitnahmen nach seinem Rekord haben den DAX nach Allzeithoch am Dienstag noch leicht ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex schloss 0,07 Prozent tiefer bei einem Stand von 15.386,58 Punkten, nachdem er am Morgen ein Rekordhoch bei 15.538 Punkten erkämpft hatte. DAX nach Allzeithoch mit Gewinnmitnahmen am Dienstag Zum Dienstag generierte der deutsche Leitindex mit einem Aufwärts-GAP ein neues Rekordhoch. Nach dem Start überwogen nach kurzem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...