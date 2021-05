Am Markt macht sich die Furcht vor einer steigenden Inflation breit. Am Aktienmarkt wird befürchtet, dass die Zentralbanken von ihren Niedrigzinsstrategien abweichen und damit alternative Anlagegüter wie Anleihen und Rohstoffe die besseren Renditen bringen. Experten des Vermögensverwalters BlackRock geben nun aber Entwarnung.? Anleger flüchten sich in Anleihen und Rohstoffe? BlackRock warnt vor Überschätzung der Wachstumsdaten? US-Wachstum könnte hinter Schwellenländern zurückfallenAngst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...