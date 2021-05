LEER (dpa-AFX) - "Ostfriesen-Zeitung" zu Ceuta/Migration:

"So könnte aus der Causa Ceuta vielleicht doch mehr als eine Episode werden. Ceuta wirft ein Schlaglicht darauf, was die politische Landschaft derzeit einfach verdrängt, was aber dringend angepackt werden müsste: schnellere Asylverfahren, faire und konsequente Rückführungen, die Unterstützung von Flüchtlingen in den Aufnahmeländern und nicht zuletzt mehr Möglichkeiten, legal in die EU einzuwandern."/ra/DP/he