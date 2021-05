TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Suse SA, Erstnotiz im Prime Standard

10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bundesnetzagentur, Jahres-Pk, Berlin

10:00 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk

10:15 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: DZ Bank, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Webasto, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk (online)

12:00 DEU: Eon, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online)

22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen

DEU: Sixt Leasing, Q1-Zahlen

ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

USA: Analog Devices, Hauptversammlung

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Squarespace, Erstnotiz New York Stock Exchange

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 04/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 04/21

10:00 DEU: EZB veröffentlicht halbjährlichen Finanzstabilitätsbericht - Online-Pk mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 04/21

20:00 USA: Fed Sitzungsprotokoll 28.04.21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Mündliche Verhandlungen zweier Klagen gegen die Rentenbesteuerung am Bundesfinanzhof (BFH) 09:30 DEU: Online-Pk Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zur Lage der Impfungen in den Praxen 10:00 DEU: Online: Forschungsgipfel 2021 - Was braucht es für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland? 10:00 DEU: Hauptstadtkonferenz Elektromobilität 2021 unter dem Motto "Das Jahr des Durchbruchs? - Einsichten und Aussichten" 10:00 DEU: Zweite Tarifrunde für die Beschäftigten der Edelmetallindustrie im Südwesten, Pforzheim 10:30 DEU: Pk EU-Luftsicherheitsbehörde EASA: Vorstellung einer Studie über die Akzeptanz unbemannten Luftverkehrs in Europa 11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair gegen staatliche Beihilfen während der Corona-Krise 11:00 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu staatlichen Beihilfen für den Flughafen Hahn 11:00 DEU: Digitale KI-Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales + 11.00 Rede Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

12:00 DEU: Bundestag

+ 12.00 Aktuelle Stunde zum Nahost-Konflikt

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Finanzminister Olaf Scholz DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern zu "Ökosystem Digitale Identitäten" DEU: Beginn IX. "Adenauer-Konferenz" zu Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik (online) + 16.00 Grundsatzrede CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, zu Außen- und Sicherheitspolitik 18:30 DEU: Online-Pk IG Metall zu Umstrukturierungsplänen bei Airbus DEU: Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf

HINWEIS

HKG/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

