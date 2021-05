DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Mai

=== 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj 08:55 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach 09:00 DE/Bundesfinanzhof (BFH), mündliche Verhandlungen zur Doppelbesteuerung von Altersrenten, München *** 09:15 DE/Suse SA, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:20 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (Aufzeichnung) beim Finnish Payments Forum 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Jahres-PK, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Online-HV 10:00 DE/PSI Software AG, Online-HV 10:00 DE/New Work SE, Online-HV 10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK 10:00 DE/Aixtron SE, Online-HV 10:00 DE/Uniper SE, Online-HV 10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV 10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV 10:00 DE/PNE AG, Online-HV 10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV 10:00 DE/Zalando SE, Online-HV 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Online-HV 10:45 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede bei digitaler KI-Konferenz "Algorithmen, Automatisierung und Arbeit - Wie KI unsere Arbeit und unser Leben besser machen kann" *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:00 EU/Gericht der Europäischen Union (EuG), Urteil in drei Fällen zu staatlichen Beihilfen für Airlines in der Pandemie, Luxemburg 11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 DE/Eon SE, Online-HV 12:00 DE/Leoni AG, Online-HV *** 12:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim virtuellen Forschungsgipfel des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Wirtschaftsvertretern zum "Ökosystem Digitale Identitäten" 14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Online-HV 14:00 DE/Adva Optical Networking SE, Online-HV 14:45 DE/Bundesaußenminister Maas, PK zum Weißbuch Multilateralismus, Berlin *** 16:00 DE/CDU-Chef Laschet, Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Moldaus Präsidentin Sandu 16:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Podiumsdiskussion bei Webinar von SAFE-CEPR zu notleidenden Krediten 16:00 US/Fed, Anhörung (virtuell) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:55 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. April *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose - US/Squarespace Inc, Erstnotiz an der New York Stock Exchange - Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea ===

