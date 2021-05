DGAP-News: Classic Minerals Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung/Zwischenbericht

Classic Minerals Limited: Erhalt der Native Title-Anerkennung für das Goldprojekt Kat Gap



19.05.2021 / 07:24

Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, "das Unternehmen" oder "CLZ") gibt mit dem Erhalt der Native Title-Anerkennung für das Bergbaugebiet bei Kat Gap einen weiteren bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Produktion bekannt.





Die wichtigsten Punkte:

- Classic Minerals Ltd freut sich, im Auftrag der Ballardong Agreement Group das Noongar Alternative Heritage-Abkommen mit der South West Aboriginal Land & Sea Council Aboriginal Corporation abgeschlossen zu haben. - Der Abschluss dieser bedeutenden Native Title-Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Produktion und setzt die rasche Entwicklung des Bergbauprojekts Kat Gap fort. - Das zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeige-Goldprojekts Kat Gap liegt 170 km südlich von Southern Cross und beherbergt eine erste JORC konforme Ressource von 92.869 Unzen bei 2,96 g/t Au. Die Aufbereitung erfolgt mittels Gravitationsabscheidung und eines herkömmlichen Cyanid-Laugungsverfahrens, das eine nachgewiesene Ausbringungsrate von 95 bis 96 % sowohl bei frischen als auch aus oxidischen Proben1 erzielt. - Classic Minerals bleibt weiter auf Kurs, um bis Ende August 2021 den ersten Goldguß mittels der Gekko-Aufbereitungsanlage und die volle Kapazität der Mine zu erreichen.





Abbildungen, Fotos, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Abbildung 1 darin zeigt: Direktorin Gillian King (3. von links) Mitarbeiterinnen von Classic 1ASX-Pressemitteilung vom 10. August 2020 Das Unternehmen hat im Namen der Ballardong Agreement Group ein Noongar Alternative Heritage Agreement mit dem South West Land & Sea Council, ICN 3832, abgeschlossen, das das gesamte Bergbauprojekt Kat Gap abdeckt. Dies ist ein äußerst wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, und wir möchten unserem langjährigen Mitarbeiter, Herrn Jacob Doutch, für seine weit über alle Bemühungen hinausgehenden Leistungen bedanken, sich aktiv an der Native Title-Anerkennungen durch die Regierung des australischen Bundesstaates Western Australia und der Ballardong Agreement Group aktiv beteiligt zu haben."

Abbildung 2 zeigt: Jacob und James untersuchen den Überlauf des Siebbehälters während der Inbetriebnahme von Gekko.





Chairman, John Lester, sagte: "Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit der Ballardong Agreement Group zu schließen, einer Gruppe, die wir respektieren und mit der wir eine enge Beziehung haben. Wir glauben, dass diese Vereinbarung die stärkste Grundlage für das Bergbauprojekt Kat Gap bildet und es dem Unternehmen ermöglicht, unter Wahrung der Geschichte und der Kultur der Region fortzufahren. Wir müssen uns bei unserem langjährigen Mitarbeiter Jacob Doutch für seine bedeutenden und unermüdlichen Bemühungen bedanken, sich aktiv an der Native Title-Anerkennungen mit der Regierung des australischen Bundesstaates Western Australia und der Ballardong Agreement Group aktiv beteiligt zu haben."

Über das Goldprojekt Forrestania



Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd (ASX: HNR). Classic hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20 %-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100 %-Beteiligung an den Schürfrechten für Gold auf den Liegenschaften Kat Gap sowie Schürfrechte für Metalle außer Gold, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle. Classic verfügt über eine gesamte Mineralressource von 8,24 Mio. Tonnen mit 1,52 g/t für 403.906 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada, Lady Magdalene und Kat Gap nach dem Abbau sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie in der JORC-Tabelle 1 der originalen englischen Pressemitteilung, die den Pressemitteilungen vom 18. Dezember 2019, 21. Januar 2020 und 20. April 2020 beigefügt ist.

Anmerkungen zur Tabelle: 1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert. 2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 20. April 2020. 3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt. 4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln. 5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben. 6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde in Betracht gezogen.

Abbildung 3 zeigt: Luftbild von Kat Gap - Blick nach Westen

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Madhukar Bhalla

contact@clasicminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

