Die aktuell längste Serie: Telecom Italia mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.37%) - die längste Serie dieses Jahr: Twitter 11 Tage (Performance: 46.37%). Tagesgewinner war am Dienstag Shinko Electric Industries mit 9,73% auf 24,80 (693% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,33%) vor EHang mit 9,73% auf 23,45 (41% Vol.; 1W 3,81%) und Ibu-Tec mit 7,23% auf 43,00 (129% Vol.; 1W 13,46%). Die Tagesverlierer: Vodafone mit -8,62% auf 1,53 (530% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,67%), Baumot Group mit -7,27% auf 0,02 (0% Vol.; 1W -4,76%), Terex mit -4,65% auf 52,88 (105% Vol.; 1W 2,22%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (5220,99 Mio.), Airbnb (5010,77) und Advanced Micro Devices, Inc. (4761,55). Umsatzausreisser ...

