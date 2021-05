Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch nach dem Rekord am Vortag ein Rücksetzer ab. Gut zwei Stunden vor dem Auftakt taxiert der Broker IG den Leitindex DAX 0,8 Prozent tiefer auf 15.257 Punkte. Am Dienstag war er bis auf gut 15.538 Punkte gestiegen, hatte dann aber schon früh den Schwung verloren.Keine gute Vorlage liefern am Mittwoch die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus abgerutscht und dem folgte in Asien vor allem die schwache Tokio-Börse. ...

