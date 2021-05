Inflationssorgen halten sich hartnäckig und bescheren dem Inflationsschutz Gold ein hohes Maß an relativer Stärke. Und daran dürfte sich auf kurze Sicht wenig ändern.Am Vormittag erfahren die Akteure an den Finanzmärkten, wie sich die endgültigen Zahlen zur April-Teuerungsrate in der Eurozone im April entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich gegenüber dem Vormonat eine Beschleunigung von 1,3 auf 1,6 Prozent p.a. eingestellt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...