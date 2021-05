Gold war schon immer knapp, Platin auch, Silber immer mehr, Öl immer wieder - aber jetzt gehören auch viele andere Rohstoffe dazu, wie zum Beispiel Holz. Die Angst geht um in den Baumärkten und wenn wir uns den Preis für Bauholz an der Rohstoff-Börse in Chicago ansehen, dann sieht man auch der Preis von Bauholz hat sich fast verdoppelt - innerhalb von acht Wochen. Kein Wunder, dass die Analysten der Bank of America einen "Super-Zyklus" ausgerufen haben, demzufolge es noch über Jahre eng bleiben wird bei den Rohstoffen - und ähnlicher Ansicht ist auch Folker Hellmeyer, der Chefanalyst von Solvecon im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online tv. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag