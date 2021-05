Auslöser des jüngsten Preisrückgangs waren Äusserungen zu den Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran.Singapur - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel ihre deutlichen Abschläge vom Vorabend ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent kostete am Morgen 68,08 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 64,85 Dollar. Am Dienstagabend waren die Erdölpreise um rund eineinhalb Dollar gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...