Der EUR/USD konnte am 19.04.21 über die mittelfristig gültige rote Abwärtstrendgerade bei 1,2000 klettern (blauer Kreis im Chart unten) und damit ein neues Kaufsignal generieren. Dieser Trend setzte sich in den Folgewochen weiter fort. In den vergangenen Tagen konnte sich die Bewegung nochmal beschleunigen! Auch am heutigen Mittwoch geht es weiter nach oben, aktuell notiert das Währungspaar bei 1,2243 USD. Potentielle Longpositionen können mit einem StopLoss abgesichert werden, dieser sollte sukzessive ...

