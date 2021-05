Nachdem der Goldpreis am Freitag kurz vor Handelsschluss wichtige technische Widerstände überwand, sprang dieser zum Wochenstart gleich weiter zum Nächsten bei 1.870 US-Dollar. Damit stieg der Goldpreis seit Anfang April um 180 US-Dollar (+10%) an. Die Bullen sind auch bei den Goldminenaktien am Zug und so kletterte der HUI-Goldminenindex auf 325 Punkte, womit der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...