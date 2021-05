Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleihen der Europäischen Union haben in den letzten Wochen unter erheblichem Abgabedruck gestanden und in diesem Zuge sind nicht nur die Renditen gestiegen, sondern auch die ASW-Spreads, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund sei gestern die Emission der neuen SURE-Bonds der EU mit Spannung erwartet worden und auch die Entscheidungen des finnischen Parlaments zu NGEU hätten eine Rolle gespielt. Daneben sei erwähnt, dass das Bundesverfassungsgericht die Vollstreckungsanträge zum EZB-Urteil verworfen habe, wenngleich letzteres keine größeren Auswirkungen an den Märkten gehabt habe. ...

