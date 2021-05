Die Analysten der NordLB haben die Bewertung für die Aktien von Eon auf KAUF mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Versorger sei gut in das Jahr gestartet und habe seine Prognosen mit viel Zuversicht bestätigt, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Auch angesichts der zuletzt erweiterten Mittelfristziele und mit Blick auf die Dividendenzusage bis 2023 bleibe es bei ihrem bisherigen Votum. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

