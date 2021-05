Die Automobilbranche ist im Wandel und dieser Trend zeigt sich bereits seit mehreren Jahren: Dabei stehen insbesondere die Elektromobilität und smarte Fahrzeuge, die per künstlicher Intelligenz autonom fahren, im Rampenlicht. 2021 hält dieser Trend weiter an und die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen wachsen in den Himmel. Auch etablierte, konventionelle Anbieter zeigen zunehmend enorme Kreativität bei KI - der perfekte Zeitpunkt, um heute schon für morgen zu investieren, ist daher gekommen!

Den vollständigen Artikel lesen ...