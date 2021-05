Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tritt zur Wochenmitte den Rückzug an. Negative Vorlagen von der Wall Street und aus Japan drückten auf die Kurse, heisst es am Markt. Die Inflationsängste hätten die Märkte weiterhin fest im Griff. Die erhöhte Nervosität lässt sich auch am Volatilitätsindex ablesen, der um über 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...