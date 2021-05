Zürich (awp) - Die Aktien des Elektronikkomponentenherstellers Lem zählen am Mittwoch zu den Gewinnern in einem schwächelnden Gesamtmarkt. Lem hat die Zahlen zu dem im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2020/21 vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz steigender Nachfrage vor allem in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...