Auch wenn es heute Morgen an der Frankfurter Börse mit den Kursen weiter abwärts geht, das neue Allzeithoch im Deutschen Aktienindex von gestern ist zunächst positiv im Sinne einer Trendfortsetzung zu werten. Statt mit Anschlusskäufen für eine Rally-Fortsetzung zu sorgen, überwog passend zur Saisonalität die Zurückhaltung der Anleger, die lieber Gewinne auf dem höheren Niveau mitnahmen. Aber auch die Situation am Devisenmarkt verhindert derzeit größere Engagements der Investoren in europäischen ...

