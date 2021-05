Der Umsatz von SBO betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 59,3 Mio. Euro (1-3/2020: 108,9 Mio. Euro), das EBIT lag bei 3,6 Mio. Euro (vs. 12,1 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern bei 1,0 Mio. Euro (vs. 8,6 Mio. Euro). Der Auftragseingang belief sich in den ersten drei Monaten 2021 auf 60,0 Mio. Euro (1-3/2020: 101,2), der Auftragsstand betrug Ende März 63,8 Mio. Euro. "Wir sind mit einer positiven Dynamik in das Jahr 2021 gestartet. Sowohl auf den nordamerikanischen als auch auf den internationalen Märkten verzeichnen wir einen Anstieg im Auftragseingang. Sofern es zu keinem neuerlichen unerwarteten Einbruch der Weltwirtschaft kommt, sollte sich das aktuell leichte Wachstum in der zweiten Jahreshälfte sogar noch beschleunigen", sagt Gerald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...