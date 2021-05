Staat stützt insolvente Modekette Adler mit 10 Millionen Euro (Wiwo) AUTO1 Group meldet starkes Q1-Wachstum, das Autohero-Retail Angebot hebt ab Corestate mit gedämpfter Geschäftsentwicklung in Q1 - Wachstumsschub im weiteren Jahresverlauf erwartet Compleo setzt Wachstumsstrategie auch im ersten Quartal 2021 konsequent weiter um Kreise: Telekom will Mehrheitsanteil an T-Mobile (HB) Pferdewetten.de tritt ins Casino ein, Gespräch mit Firmenchef Pierre Hofer (BöZ) IPO: Hgears legt Ausgabepreis auf 26 Euro je Aktie fest Nordex SE: Energiequelle erteilt der Nordex Group weiteren Auftrag über 45,6 MW in Finnland Die Zahl unserer Produkte sollte sich verdoppeln, Gespräch mit 21Shares-Chef Hany Rashwan (BöZ)Swatch-Chef sieht sich für Halbjahreszahlen auf gutem Weg (FuW) Guten ...

