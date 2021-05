Berlin (ots/PRNewswire) - Busking ist ein bedeutender Teil der lebendigen Straßenmusikkultur in Deutschland. Doch seit die COVID-19-Pandemie Live-Auftritte und Straßenperformances unterbindet, finden Straßenmusiker neue Wege, ihr Publikum digital anzusprechen. Im Mai dieses Jahres veranstaltet Bigo Live Deutschland zum ersten Mal die BIGO BUSKER Competition, um Straßenkünstlern eine Möglichkeit zu bieten, ihr Talent auf der globalen Live-Streaming-Plattform zu präsentieren.Alle Buskers in Deutschland sind eingeladen, an der BIGO BUSKER Wettbewerb teilzunehmen. Die Einschreibung beginnt im Mai 2021. Die Buskers erhalten die Möglichkeit, eine einstündige Live-Show zu veranstalten, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Im Rahmen des Wettbewerbs hat jeder Darsteller acht Minuten Zeit zur Selbstvorstellung, Talentpräsentation und Selbstdarstellung, gefolgt von zwei Minuten Zeit für die Betreuung und Jury. Die Teilnehmer können auch am Bigo Live Busker Online Concert teilnehmen, das einmal im Monat im Live-Haus stattfindet.Als eine der weltweit führenden Live-Streaming-Plattformen entwickelt sich Bigo Live zu einem vielfältigen und inklusiven Medium, das gewöhnliche Menschen und Künstler auf einer breiteren virtuellen Ebene, jenseits geografischer Einschränkungen, befähigt.Live-Streaming ist nicht länger ein Nischenmarkt für Gamer, sondern verändert die Art und Weise, wie Straßenmusiker als Kunstform konsumiert werden, und es ist unwahrscheinlich, dass dieser steigende Trend nachlässt, selbst wenn die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden. Bigo Live ist nicht nur auf Musik beschränkt, sondern heißt auch alle Kreativen aus einer Vielzahl von Bereichen wie Tanz, Fitness, DJ'ing und mehr willkommen, um ihrem unterstützenden In-App-Umwelt beizutreten."Bigo Live hat eine breite internationale Fanbasis. Ich war überrascht herauszufinden, dass ich mich mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden kann", sagte Cea (BIGO ID: 731973559), ein Broadcaster in der lokalen Busking-Community. "Live-Streaming ist eine tolle Alternative für Straßenkünstler, da Busking aufgrund von COVID-19 nicht erlaubt ist. Es erlaubt mir, Musik zu spielen und meinen Namen an Leute zu bringen, die nicht nur auf Deutschland beschränkt sind."Durch Bigo Live können Benutzer auch gleichgesinnte Gemeinschaften entdecken, in denen Menschen ähnliche Interessen und Hobbys teilen. Eine solche Person ist Elan Zack (BIGO ID: Elan. zack), ein in Indonesien geborener Broadcaster, der nach Deutschland zog und in der BIGO-Gemeinschaft Freundschaften fand. Er sagte: "Ich habe mich mit vielen Musikerfreunden verbunden, die einen ähnlichen Hintergrund haben und auf dieser App sind. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, die ich ohne Bigo Live nie gemacht hätte."Die Veranstaltung bringt auch einige lohnende Vorteile mit sich. Die drei besten Teilnehmer können jeweils 1.500 US-Dollar, 800 US-Dollar und 400 US-Dollar in bar mit nach Hause nehmen. Außerdem haben die Gewinner die Chance, im offiziellen globalen Live-Haus von BIGO aufzutreten, das Zuschauer aus der ganzen Welt anziehen wird. Da viele Straßenmusiker durch den COVID-19-Ausbruch einen Einkommensverlust erlitten haben, kann dies als alternative Einnahmequelle dienen, um diese schwierige Zeit zu überbrücken.Um sich für den BIGO BUSKER-Wettbewerb anzumelden oder um mehr darüber zu erfahren, wie man ein Broadcaster wird, wenden Sie sich bitte an chenziyi@bigo.sg oder kinalibetul@gmail.com. Für weitere Updates folgen Sie Bigo Live auf Facebook (https://www.facebook.com/bigoliveapp/) und Instagram (https://www.instagram.com/bigolive.de_official/) und laden Sie die Bigo Live App herunter.Informationen zu Bigo LiveBigo Live ist eine führende globale Live-Streaming-Plattform, auf der Nutzer ihre Talente präsentieren und mit dem Publikum weltweit in Echtzeit interagieren können. Die App wurde 2016 eingeführt und erfreut sich mit rund 400 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern großer Beliebtheit. Bigo Live ist Eigentum von BIGO Technology, einem der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Singapur.PressekontaktVicky Ganganweiqi@bigo.sg+65-63519330Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpgOriginal-Content von: Bigo Live, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144394/4918623