Der DAX kletterte gestern auf ein neues Allzeithoch, doch der Jubel blieb aus. Stattdessen stieg der VDAX leicht an und der DAX ging in die Knie. Nun steht zur Debatte, ob das nur eine kleine Verschnaufpause von der nächsten Rally ist, oder doch der Beginn einer Korrektur. Argumente gibt es für beide Szenarien. Was die Charts dazu sagen, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". Abverkauf nach neuem Allzeithoch ...

