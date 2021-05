Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Umfeld für Staatsanleihen bleibt schwierig, so die Analysten der Helaba.Der freundliche Konjunkturausblick als Folge weiter nachlassender Inzidenzen und Erleichterungen von Corona-Beschränkungen belaste ebenso wie das Inflationsthema, das Zweifel an einer dauerhaften Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen lasse. Zudem nehme das Angebot am Primärmarkt zu. Deutschland stocke heute eine 10-jährige Bundesanleihe um 4 Mrd. EUR auf. Die Nachfrage nach der gestern emittierten Schatzanweisung im Volumen von 6 Mrd. EUR habe etwas zu wünschen übrig gelassen. Das Papier sei bei einer Zuteilungsrendite von -0,66% nur 1,1-fach überzeichnet gewesen. ...

