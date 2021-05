Hannover (www.anleihencheck.de) - Unbeeindruckt von den BIP-Zahlen aus Euroland haben deutsche Staatsanleihen sich um ihr Vortagesniveau bewegt, so die Analysten der Nord LB.Die schwache Konjunktur in Deutschland habe die Wirtschaft der Euro-Zone in Q1 ausgebremst. Das BIP sei um 0,6% zum Vorquartal bzw. -1,8% zum Vorjahr gefallen. Maßgeblich zum schwachen Abschneiden beigetragen habe Deutschland. Trotz des Fehlstarts rechne die EU-Kommission für die Euro-Zone angesichts der Impffortschritte mit einem kräftigen Aufschwung für das Gesamtjahr (Frühjahrsprognose: +4,3%). ...

