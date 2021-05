Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, konnten am Vortag zunächst kräftig hochziehen und dabei den Widerstandsbereich um 48,60 Euro erreichen. Dann ging es für die Papiere wieder bergab. Die Aktien gingen dann bei 46,12 Euro mit einer weißen Tageskerze aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch notieren die Aktien im frühen Handel bei 45,54 Euro mit einem Abschlag ...

