Die Aktie des E-Auto-Pioniers gehört seit Monaten zu den "Most Actives" beim Smartbroker. Im vergangenen Jahr hatte sich der Kurs mehr als versechsfacht - Tesla wurde zum wertvollsten Autobauer der Welt. Seit den Höchstständen zu Jahresbeginn hat die Aktie jedoch mehr als ein Drittel an Wert verloren. Diese Woche wurde bekannt, dass der Investor Michael Burry - bekannt durch den Film "The Big Short" - gegen die Tesla-Aktie wettet.