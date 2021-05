…wenn der Wind zunimmt", heißt es in einer sehr emotionalen Hymne des Liedermachers Thees Uhlmann über die Beziehung zu seinem Herzensverein.

Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

Durch die nun gestartete Zeichnung der neuen Anleihe des SV Werder Bremen kommt das Thema "Fußball, Finanzierung und Kapitalmarkt" ebenfalls wieder in den Fokus. Denn die Pandemie hat auch in den Zahlenwerken der Vereine teilweise schmerzliche Spuren hinterlassen und wenn die Politik die "Spiele" nicht als systemrelevant erachtet hätte, gäbe es vermutlich große Teile der Infrastruktur zum Ligabetrieb nicht mehr.

Trotzdem fragt sich mancher Beobachter, wo denn all die Milliarden so verschwunden sind, die der Fußball vor der Pandemie in stetig wachsender und beeindruckender Wirtschaftskraft generieren konnte. Für den deutschen Fußball geben die jährlichen Wirtschaftsreports der DFL einen guten vereinsübergreifenden Eindruck.

Die Posse einiger europäischer Top-Clubs um die Gründung einer Super-League hat dann auch vorwiegend nur Verständnislosigkeit ausgelöst. Hier ging es nicht mehr um Sport, sondern lediglich um einen Zirkus und die daraus resultierenden Einnahmen. Sollten hier die "reichen Vereine" noch reicher gemacht werden? Mitnichten. Denn nur weil jemand zu viel Geld zum Fenster hinauswirft und auf zu großem Fuße lebt, ist er nicht reich.

Beispielsweise steht es bei den drei spanischen Klubs, die das Synthet Superliga mitspielen wollten - FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid besonders bitter. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 summierten sich die Bruttoschulden Barcelonas auf 1,173 Milliarden Euro, einschließlich extrem dramatischer kurzfristiger Verbindlichkeiten von 730 Millionen Euro. Das "ach so königliche" Real Madrid ist mit 901 Millionen Euro brutto ebenfalls tief in der Kreide.

Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Schumpeter sagte schon vor langer Zeit:

"Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an als eine demokratische Regierung eine Budgetreserve"

Für Fußballvereine gilt das oft in noch größerem Maße. Sie ...

