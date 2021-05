Den Vertrieb des LPKF-Geschäftsbereichs Electronics leitet seit dem 1. Mai 2021 Alexander Abeln. Den weltweiten Vertrieb wird Alexander Abeln über die Landesgesellschaften des Unternehmens sowie über Vertriebspartner steuern. Er verfügt über langjährige Erfahrung auch in der Elektronikbranche. Vor seinem Wechsel zu LPKF bekleidete er den Posten des Sales Director bei Confidex Ltd. in Tampere/Finnland. In früheren Funktionen war er Regional Sales ...

Den vollständigen Artikel lesen ...