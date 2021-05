DJ officebase-Coworking-Portal: 850 Spaces in Deutschland - Umfangreichstes Coworking-Portal zwischen Nordsee und Alpen

Greifensee (pts017/19.05.2021/10:20) - Das Büroeinrichtungsportal officebase erweitert mit einer Coworking-Plattform für den deutschsprachigen Raum sein Angebot. Damit schlägt das Portal nach langer Entwicklungszeit ein neues Kapitel auf.

Mit dem neuen Portal für Coworking Spaces in Deutschland, Österreich und der Schweiz bietet http://officebase.info eine detaillierte Übersicht für alle Arten flexibler Arbeitsplätze und Workspaces, darunter Optionen zu - Langzeitmiete: https://www.officebase.info/de/coworking/langzeitmiete - Virtual Offices: https://www.officebase.info/de/coworking/virtual-office - Meetingräumen: https://www.officebase.info/de/coworking/meetingroom - und vieles mehr.

Damit geht die Büroeinrichtungs-Plattform einen logischen Schritt: Von dem bisherigen Angebot für Mobiliar und Büroplanung hin zum Coworking. Denn nichts ist enger mit der Frage der Büroeinrichtung verbunden als die passende Räumlichkeit. Weitere Informationen dazu: https://www.officebase.info/de/coworking/coworking-spaces

Flexibilität für Unternehmen & Freelancer

Wenn uns die Pandemie eines gelehrt hat, dann, dass die Wirtschaft smarte Lösungen braucht, um eine Mitte zwischen Präsenzbüro und mobiler Arbeit zu finden. Denn zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen während der Pandemie gehörte die räumliche Entzerrung der Arbeitsplätze.

Auch hier bietet das Coworking die flexible und damit weniger riskante Zwischenlösung: Spontan können Full-Service-Büros angemietet werden, was sowohl Raumgewinn als auch die schnelle Antwort auf wirtschaftliche Veränderungen bedeutet. Viele Großunternehmen mieten daher Workspace je nach Auftragslage individuell dazu, für einzelne Mitarbeiter oder ganze Abteilungen. Und nicht zuletzt bietet die kreativ-unternehmerische Atmosphäre vieler Coworking-Communities sowohl für Angestellte als auch Freelancer ein nicht zu unterschätzenden Benefit.

Alle Coworking Spaces auf einen Blick: 850 moderne Design Offices & Coworking Spaces in Deutschland

Ob Büroplätze zur Langzeitmiete, Shared Offices, kurzfristig buchbare Meetingräume oder Virtual Offices - das Coworking-Portal auf officebase bietet hier eine schnelle Übersicht bei flexiblen und modernen Arbeitsplatz-Lösungen.

Mit nur einigen wenigen Klicks ist der nächstliegende und passende Workspace in Deutschland gefunden, ganz gleich, ob Sie in Berlin, Hamburg und Köln oder kleineren Städten in ländlichen Regionen suchen.

Neben der Lage der Coworking Spaces bietet sich aber auch der Überblick über die Serviceleistungen der Coworking-Anbieter an: Gibt es ein eigenes Postfach, Kaffee-Flatrate, zeitlich unbeschränkten Zugang? Steht eine Küche zur Verfügung? Können andere Standorte im In- und Ausland mitgenutzt werden? Beginnen Sie doch jetzt ihre Suche nach einem geeigneten Coworking Space in Deutschland: https://www.officebase.info/de/coworking/coworking-spaces

