ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Analyst Dominic Lunn rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in Kürze mit Daten zum Brustkrebsmedikament Amcenestrant, welche Aufschluss über das wirtschaftliche Potenzial des Mittels geben dürften. Er maß einem maximalen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar zunächst eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

