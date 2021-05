Berlin (ots) - Gerade hat die Bundesregierung beschlossen, dass ab 7. Juni die Priorisierung bei der Corona-Impfung aufgehoben wird. Zugleich werden bis Anfang Juli immer mehr Impfdosen* geliefert - beste Bedingungen, um die Immunisierung gegen COVID-19 zu beschleunigen. Impfkampagnen in Firmen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Sie eröffnen die Möglichkeit, sehr viele Menschen schnell vor Corona zu schützen.Damit der "Piks im Betrieb" ebenso rasch wie reibungslos verläuft, bietet die Hire a Doctor Group in ganz Deutschland ihre Unterstützung an. Mehrere Unternehmen greifen derzeit auf Ärzt:innen und Rettungsfachkräfte des Personaldienstleisters zurück, um ihre Belegschaft immunisieren zu lassen.Die medizinischen Fachkräfte können sowohl Betriebsärzt:innen unterstützen als auch eigene Impfzentren organisieren. Erste Impfkampagnen in Unternehmen begleitet die Hire a Doctor bereits - wertvolle Erfahrungen, um mehr Betrieben beim Impfen zur Seite zu stehen."Bewährt hat sich ein Team aus Ärztin oder Arzt und Rettungsfachpersonal. Während erstere die Aufklärung übernehmen, stellen Notfallsanitäter:innen die Impfung und eine kompetente Nachbetreuung sicher", erklärt Peter Wollny. Der Anästhesist fungiert bei der Hire a Doctor Group als Ansprechpartner für alle Fragen zur Impfkampagne. Da Wollny selbst ein Impfzentrum mit aufgebaut hat, besteht für Firmen die Option, durch die Hire a Doctor Group nicht nur personelle, sondern auch organisatorische Unterstützung zu erhalten.*Modellierung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (zidatasciencelab.de)Über die Hire a Doctor Group: Seit mehr als 15 Jahren vermittelt die Hire a Doctor Group medizinische Fachkräfte an Krankenhäuser, Praxen und Rettungsdienste. Speziell für den Einsatz gegen COVID-19 hat die Hire a Doctor Group das Portal 'impfzentrum.jobs' ins Leben gerufen. Hier finden Ämter, Behörden, Hilfsorganisationen und Unternehmen geeignete medizinische Fachkräfte, die ihre Test- und Impfzentren sowie ihre mobilen oder betrieblichen Impfteams personell unterstützen.Bildmaterial für Sie: https://impfzentrum.jobs/pressePressekontakt:Rückfragen und Interview-Wünsche an:Nicole Knuf030 644 944 768nkn@hireadoctor.deOriginal-Content von: Hire a Doctor Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151061/4918788