FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES FERGUSON TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 8400 (7500) PENCE - BERENBERG RAISES FERGUSON TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 8400 (7500) PENCE - CITIGROUP RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1070 (980) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK INITIATES HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'BUY' - TARGET 890 PENCE - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 787 (764) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 775 (880) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 307 (274) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 8635 P - MORGAN STANLEY RAISES LAND SECURITIES TARGET TO 680 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1600) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1025 (940) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3935 (4100) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de