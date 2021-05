DJ Beiersdorf investiert in Start-up für personalisierte Hautpflege

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf investiert über seine Wagniskapitalsparte zusammen mit dem belgischen Co-Investor 9.5 Ventures in ein Start-up-Unternehmen für personalisierte Hautpflege. Dessen Produkt Routinely geht direkt an den Markt, teilte Beiersdorf in Hamburg mit. Angaben zur Höhe der Investition oder zu möglichen Geschäftsaussichten wurden nicht gemacht.

Routinely bietet seinen Kunden an, mit Hilfe eines Online-Fragebogens passende Pflegeprodukte auf Basis von 13 Unisex-Seren zusammenzustellen. Eine App gibt anschließend tägliche Pflegeempfehlungen ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2021 04:45 ET (08:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.