München (ots) -- Neue Datingshow soll noch dieses Jahr im Vorabend ausgestrahlt- Moderation: Jana Ina Zarrella- Bewerberaufruf über Produktionsfirma Bildergarten Entertainment läuft bereitsMünchen (ots) - Nur die Liebe zählt in Grünwald: Das niederländische Erfolgsformat "Let Love Rule" wird noch in dieser TV-Saison im Vorabendprogram von RTLZWEI zu sehen sein. Der Münchner Privatsender sichert sich die Lizenzrechte für die Datingshow von ITV Studios, die bereits erfolgreich nach Belgien, Schweden, England und erst kürzlich nach Portugal verkauft wurde. Geordert wurden ganze 80 Folgen. Die deutschen Singles werden auf der Suche nach der großen Liebe von Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet. Produzent der Datingshow ist Bildergarten Entertainment (früher Talpa Germany).Der Erfolgsgeschichte von "Let Love Rule" begann im Januar 2020 in den Niederlanden und wurde bereits in Belgien, Schweden und in England fortgeschrieben. Kürzlich sicherte sich Portugal die Lizenz für das Erfolgsformat. Auch die deutsche Ausgabe wird dem Konzept der holländischen Datingshow von ITV Studios treu bleiben: Zwei ganz normale Singles, die sich vorher nie gesehen haben, ziehen für das erste Date zusammen! In einer gemütlichen Hütte lernen sie sich kennen, einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang, ehe sie nach 24 Stunden entscheiden, ob sie das Abenteuer gemeinsam fortsetzen wollen.Shona Fraser, Unterhaltungschefin bei RTLZWEI: "Schon seit längerem beobachten wir den internationalen Erfolg der Show. Als unsere Kollegen aus U.K. Covid-bedingt mit 'Love Island' pausieren mussten und dabei mehr als erfolgreich ihre Adaption von 'Let Love Rule' ins Programm integrierten, stand auch für uns fest: RTLZWEI soll die deutsche Heimat für diesen internationalen TV-Hit werden. Wir sind stolz uns im deutschen Markt gegen zahlreiche Mitbewerber durchgesetzt zu haben und freuen uns auf die anstehende Produktion. Dann heißt es: Weg vom schnellen Swipen und Speed-Dating hin zum echten und intensiven Slow-Dating!"Karsten Roeder, Geschäftsführer Bildergarten Entertainment: "'Let Love Rule' ist neu im deutschen TV und die wahrscheinlich ehrlichste Datingshow unserer Zeit. Die holländischen Kollegen arbeiten bereits an der fünften Staffel. Wir haben mit RTLZWEI einen starken Partner an unserer Seite und freuen uns die internationale Erfolgsgeschichte des Formats nun hier gemeinsam fortzuführen."Maarten Meijs, Präsident von Global Entertainment, ITV Studios: "Es sind fantastische News, neben der fünften Staffel in Holland nun auch in Deutschland unser Format ausstrahlen zu dürfen. Der Markt rund um Datingshows ist überfüllt und heiß umkämpft. Das schnelle Wachstum von 'Let Love Rule' unterstreicht jedoch den Erfolg der Show, die eine einzigartige Sicht auf das Dating-Genre bietet und Zuschauer auf linearer wie auch nichtlinearer Ebene begeistert."Moderatorin und Model Jana Ina Zarrella über die neue Show: "Ich freue mich sehr auf die neue Datingshow. Eine intensive Reise zur Zweisamkeit - pur, direkt und unmittelbar, voller Spannung und Flirts. RTLZWEI zeigt täglich drei parallel erzählte Dates, bei denen sich die Singles von Tag eins an intensiv kennenlernen können."Das Casting für die Produktion läuft bereits, interessierte Singles können sich unter dating.bildergarten.tv (https://talpa-germany.tv/) für ein unvergessliches Date vielleicht schon mit dem Partner fürs Leben bewerben. Für Rückfragen steht das Castingteam unter der 0221 66992819 zur Verfügung.Die Sendung wird von Bildergarten Entertainment (früher Talpa Germany) produziert.