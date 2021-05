München/Schwarzheide (ots) - Der Investment-Klassiker Gold erlebt im Zuge der Corona-Pandemie wieder einmal einen Nachfrage-Höhenflug. Werden die Zeiten unsicher, greifen die Anleger instinktiv auf reale und handfeste Werte zurück. Geldcoach und Goldfan Ronny Wagner fasst in seinem aktuellen Ratgeber "Vom Goldboom profitieren" allgemeinverständlich zusammen, worauf Gold-Einsteiger und -Profis unbedingt achten sollten.Der Autor, Unternehmer und Finanzexperte Ronny Wagner weiß genau: Über Gold wurden schon Hunderte und Tausende Bücher geschrieben. Nichtsdestotrotz schließt er mit seinem neuen Buch "Vom Goldboom profitieren", Untertitel "Rettungsanker seit Jahrtausenden - die einfachste Geldanlage der Welt" eine Lücke, die sich ihm im Rahmen seiner Vorträge an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten offenbarte. "Obwohl Gold den solidesten und gleichzeitig simpelsten Vermögenswert darstellt, den wir in unserer Natur finden können, wird das Thema immer noch und völlig unnötigerweise verkompliziert", erläutert der Gründer der Schule des Geldes e.V. seine Motivation.Dem im brandenburgischen Schwarzheide beheimateten Goldfan ist es ein echtes Anliegen, sein über die Jahre gesammeltes Know-how sowie seine Erfahrungen als Edelmetallhändler und Investor einem möglichst breiten Publikum verfügbar zu machen. Als sich die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-bedingten Kontakt- und Mobilitätseinschränkungen abzeichneten, sah er schließlich die Notwendigkeit gekommen, sein Wissen in Buchform zusammenzufassen, mit aktuellem Bezug und Pandemie-konform in die Öffentlichkeit zu bringen. Die weltweite Verunsicherung, Zukunft- und Existenzängste, hervorgerufen durch die Covids-19-Bedrohung rückten Gold zwar wieder in den Fokus von Anlegern mit unterschiedlichsten Erfahrungshintergründen - das charakteristisch glänzende Metall weckt aber auch immer noch ganz andere Bedürfnisse und Wünsche: "Gold ist kein Investment wie jedes andere. Gold fasziniert und schmückt, ist Anlageprodukt und Sachwert - und lebt von seiner Jahrtausende alten Geschichte als sicherer Hafen", leitet Ronny Wagner sein frisch erschienenes Buch ein. In sechs Kapiteln entschleiert er Mythen und Legenden um das Edelmetall, geht auf Konstanten und Variablen unseres Finanzsystems ein, erläutert die Funktionsweise des Geldmarkts, gibt spezielle Tipps für Frauen und Jugendliche - und verrät, was Gold schließlich so besonders macht.Ronny Wagners praxisorientierter, unverschnörkelter und unterhaltsamer Schreibstil sorgt dafür, dass keine intellektuellen Einstiegshürden oder künstlich ausgehobene Fachbegriffsgräben zwischen ihm und seinem Publikum stehen. Unabhängig von Aus- und Vorbildung, Alter und Beruf erfahren seine Leserinnen und Leser, wie sie Gold und andere Edelmetalle erwerben, anlegen oder lagern sollten. Aber auch die vermeintliche Konkurrenz aus der Kryptowährungsecke wird nüchtern und zukunftsorientiert betrachtet. "Mit diesem Buch möchte ich Antworten und Anlagekonzepte liefern und auch meinen Beitrag dazu leisten, das Finanzwissen der Deutschen zu verbessern", fügt Ronny Wagner hinzu. Er skizziert in seinem neuen Buch etliche Szenarien unabhängig von ihrer Eintreff-Wahrscheinlichkeit und gibt strategische Tipps, wie man Gold in guten wie in schlechten Zeiten anlegen könnte. Das Buch "Vom Goldboom profitieren" erscheint am 15. Juni 2021 unter der ISBN 978-3-95972-492-0 im Münchner FinanzBuch Verlag.Das Buch kann bereits jetzt im Buchhandel vorbestellt werden - unter anderem auch bei Amazon.Über Ronny Wagner:Ronny Wagner gründete die Schule des Geldes e.V., die sich mit finanzieller Bildung beschäftigt. Wagner hält Vorträge an Schulen, Fachhochschulen und Universitäten zum Thema Vermögen. Außerdem unterrichtet er den Umgang mit Geld. Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Edelmetallgesellschaft (DEG e.V.) und seit 2013 Inhaber und Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Noble Metal Factory - NMF OHG.Pressekontakt:Noble Metal FactoryNMF OHGRonny WagnerSchipkauer Straße 1201987 SchwarzheideTelefon: +49 (0)35752 - 94 95 10Telefax: +49 (0)35752 - 94 95 19E-Mail: info@noble-metal-factory.deOriginal-Content von: Noble Metal Factory - NMF OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155653/4918869