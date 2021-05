Der neue Senior Advisor bei BNP Paribas, Stephan Gemkow, war über 20 Jahre bei Lufthansa, ab 2006 im Vorstand als CFO, bevor er 2012 als CEO und Chairman of the Management-Board zu Haniel wechselte. Stephan Gemkow ist neuer Senior Advisor bei BNP Paribas. Der langjährige Vorstand bei Lufthansa als CFO und ehemalige CEO von Haniel ist erfahren in internationalen Unternehmen, aber auch mit den Strukturen von Familienkonzernen vertraut. Mit seiner Expertise soll er das Wachstum des Corporate-Finance-Geschäfts ...

