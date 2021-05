Die Aktie der TUI AG (TUI.DE) fällt am Mittwoch unter die psychologische Marke von 5,00 Euro und notiert durch den Rücksetzer in der Mitte des symmetrischen Dreiecks. Seit Anfang des Jahres steckt der Kurs in der Formation fest, sodass Anleger wenig Anhaltspunkte für die Richtung des nächsten Impulses haben. Doch mit der sich verengenden Handelsspanne nimmt der charttechnische Druck zu. Je weiter wir auf die Spitze zulaufen, desto wahrscheinlicher ist ein Ausbruch mit starkem Momentum. Für welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...