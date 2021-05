Mit der im März begebenen Anleihe hat Verbund am grünen Finanzierungsmarkt Neuland betreten. Laut CFO Kollmann war es ein Risiko, aber die Reaktion der Investoren spricht eine deutliche Sprache. Verbund setzt bereits seit 2014 auf nachhaltige Finanzierung. Mit den zwei jüngsten Instrumenten, dem ESG-linked Syndizierten Kredit und dem Green and Sustainability-linked Bond, war Verbund Vorreiter an den internationalen Märkten. Andere heimische Börsenotierte haben nun ebenso auf Green Finance umgeschwenkt. Die Investoren wollen es offenbar "grün". Peter F. Kollmann: Ja, absolut. Green Finance hat sich von einem sehr interessanten Thema hin zu einem globalen Trend entwickelt, der nicht mehr wegzudenken ist. Das bleibt definitiv eine Säule ...

