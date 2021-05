Groninger hat Anfang Mai erneut eine Anlage verschickt, die speziell für die Verarbeitung von Covid-19-Impfstoffen eingesetzt wird. In Rekordzeit hat das Crailsheimer Maschinenbauunternehmen die Linie gebaut: Nur elf Monate liegen zwischen Bestellung und Inbetriebnahme. Im gemeinsamen Kampf gegen die weltweite Corona-Pandemie gilt es nach wie vor, alle Register zu ziehen, um dem Virus schnellstmöglich Einhalt zu gebieten. Genau das hat Groninger in den vergangenen Wochen und Monaten getan: In Rekordzeit - in nur elf Monaten - wurde eine Abfüll- und Verschließmaschine für einen US-amerikanischen ...

