Hannover (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundesländer haben 2021 erst Mitte März unerwartet spät und vor allem coronabedingt ihre (vorläufige) Kreditplanung für das laufende Jahr abgeschlossen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Entsprechend lägen nun Zahlen für alle Kreditermächtigungen vor. Die Daten, die in ihrer Bruttozahl im weitesten Sinne als Fundingziel verstanden werden könnten, würden einen vergleichsweise guten Hinweis darauf geben, wie aktiv die Länder in diesem Jahr an den Kapitalmärkten sein dürften. Diese Planung umfasse auch Schuldscheindarlehen und Privatplatzierungen. Der über alle Länder hinweg aggregierte Bruttowert liege 2021 bei rund EUR 119,4 Mrd., was einem Rückgang gegenüber dem durch Corona verzerrten Vorjahreswert entspreche (2020: EUR 154,4 Mrd.). In den Jahren vor der Pandemie hätten die Kreditermächtigungen noch deutlich niedriger bei EUR 70,3 Mrd. (2020; pre-Corona und aufgrund der Schuldenbremse) bzw. EUR 66,8 Mrd. (2019) gelegen. ...

