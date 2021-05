++ Europäische Aktienmärkte schwächeln ++ DE30 fällt unter 50% Retracement, erholt sich aber später ++ Neuzulassungen von Autos in Europa stiegen im April um 256% gegenüber dem Vorjahr ++ Die europäischen Aktienmärkte sind in die Fußstapfen ihrer US-amerikanischen und asiatischen Pendants getreten und haben sich nach unten bewegt. Rückgänge sind in ganz Europa zu beobachten, wobei die wichtigsten westeuropäischen Indizes rund 1% niedriger notieren. Der spanische IBEX (SPA35) kann als Outperformer gesehen werden, da er "nur" um 0,3% fällt. Quelle: xStation 5 Der DE30 bewegte sich heute nach unten. Der deutsche Leitindex fiel unter das 50% Retracement der in der letzten Woche gestarteten Aufwärtsbewegung und testete die Unterstützungszone bei 15.125 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...