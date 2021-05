Der Verband Druck Medien drängt auf einen Ausbau der Digitalsteuer. "Statt über ein Ende der Digitalsteuer nachzudenken, müsste diese im Sinne eines fairen Wettbewerbs ausgebaut werden und für alle Online-Plattformen gelten", forderte Verbandsgeschäftsführer Peter Sodoma am Mittwoch in einer Aussendung.Seit Anfang 2020 gibt es in Österreich eine als Digitalsteuer bezeichnete Werbeabgabe für Online-Werbung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...