Ein Kommentar von Alfred Maydorn: Heute Morgen habe ich meiner Frau erzählt, dass der Bitcoin auf unter 40.000 Dollar gefallen ist und mein im Dezember 2020 eingegangenes Bitcoin-Investment "nur" noch mit 100 Prozent im Plus liegt. In der Spitze waren es schon über 200 Prozent. Ihre Reaktion: "Verkauf mal lieber schnell, bevor es noch weiter runter geht."So geht es in diesen Tagen vielen Bitcoin-Investierten. Sie sehen ihre Gewinne dahinschmelzen oder sind sogar schon ins Minus gerutscht und ziehen ...

