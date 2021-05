Ab Ende Mai gibt es einen neuen Werbespot der Allianz Private Krankenversicherung (APKV), in dem Dieter Hallervorden zu sehen sein wird. Regie führt Sönke Wortmann. Betont wird im Spot die Wichtigkeit der Pflegevorsorge. Die Allianz Private Krankenversicherung (APKV) und Dieter Hallervorden setzen ihre Werbekampagne fort. Mit dem Slogan "Versichern was wirklich zählt" startet am 24.05.2021 ein neuer Werbespot, der im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird. Sönke Wortmann, vor allem bekannt für Kinofilme ...

