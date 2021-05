Die Deutsche Bank ist weiter im Aufwind. So soll es nach Aussagen von Konzern-Chef Christian Sewing auch im zweiten Quartal gut laufen. Der Geschäftsverlauf bestärke den Vorstand, 2021 Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres zu erreichen", so Sewings Worte in seiner Rede zur Online-Hauptversammlung am 27. Mai, die am Mittwoch vorab veröffentlicht wurde.Die Zuversicht sei auch dadurch begründet, da die Bank "für die zweite Jahreshälfte einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung" erwarte, ...

