BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag wird voraussichtlich an diesem Donnerstag über die umstrittene Reform des Urheberrechts abstimmen. Am Mittwoch ließ der Rechtsausschuss des Parlaments die Gesetzespläne mit den jüngsten Änderungen der schwarz-roten Koalition aus Union und SPD passieren. Das bestätigten der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling und die Grünen-Abgeordnete Tabea Rößner auf Anfrage. Deutschland muss eine EU-Richtlinie zum Urheberrecht bis Juni in nationales Recht umsetzen.

Bei der Reform geht es insgesamt darum, Urheberregeln für die Nutzung im Internet anzupassen - vor allem durch Internetplattformen, auf die Nutzer Inhalte hochladen. Künftig sollen etwa Plattformbetreiber in Haftung genommen werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos unerlaubt hochladen. Das Bundeskabinett hatte den Gesetzentwurf im Februar beschlossen.

Im weiteren Verlauf löste vor allem ein Passus in der Musik-, Film- und Medienbranche großen Unmut aus: Um die Interessen von Nutzern, Urhebern und Plattformen zu wahren, aber dennoch eine alltagstaugliche Gebrauchsregel aufzustellen, soll das Hochladen von kurzen Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Werken wie Ton, Text oder Video grundsätzlich erlaubt sein. Die Branchen sehen wirtschaftliche Nachteile für sich und die Urheber. Der Passus blieb trotz solcher Kritik jedoch in dem Entwurf./rin/DP/jha