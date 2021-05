DGAP-News: INVERTO GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

INVERTO eröffnet Standort in Frankreich: Neuer Geschäftsführer Denis Di Vito baut Team und Standort auf (News mit Zusatzmaterial)



19.05.2021 / 14:27

INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), tritt in den französischen Markt ein. Als Geschäftsführer baut Denis Di Vito die Geschäftstätigkeit auf und leitet den Standort Paris. Denis Di Vito war für namhafte Beratungsunternehmen tätig und ist seit rund 15 Jahren auf den Einkauf spezialisiert. Zuletzt hat er anspruchsvolle Transformations- und Carve-out-Projekte geleitet. "Denis Di Vito ist mit seiner langjährigen und breit aufgestellten Erfahrung genau der Richtige, um unseren Standort in Frankreich aufzubauen", sagt Thibault Pucken, der als Geschäftsführer am Kölner Stammsitz von INVERTO die Expansion begleitet. INVERTO hat kürzlich das Büro in Paris eröffnet. Ziel ist es, Ende des Jahres eine deutlich zweistellige Anzahl Mitarbeiter am Standort Paris zu haben. Die französische Wirtschaft wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen: In 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt in Frankreich um 8,3 Prozent zurückgegangen. Viele Unternehmen haben mit Problemen wie sinkender Rentabilität, hohen Fixkosten und Unterbrechungen in der Lieferkette zu kämpfen. Gemeinsam mit der Muttergesellschaft BCG will INVERTO französische Unternehmen unterstützen, innovative und effiziente Wege für den Neustart zu finden. Einkauf und Supply Chain Management werden dabei in Unternehmen entscheidend zu Nachhaltigkeit und Wertschöpfung beitragen, dafür gilt es jetzt die Weichen zu stellen. "INVERTO hat sich als europaweit führende spezialisierte Beratung einen herausragenden Ruf erworben - diese Expertise wird gerade jetzt dringend gebraucht", so Denis Di Vito. Mit dem Büro in Paris leitet er den 9. Standort von INVERTO und setzt damit das internationale Wachstum der Beratungsgesellschaft fort. Über INVERTO

INVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer der führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa.

Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten Supply Chain.

Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt INVERTO Unternehmen insbesondere bei der Umsetzung von Effizienzsteigerungen und hilft ihnen wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und die weltweit führenden Private Equity Unternehmen.

Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=625b21bb7e450dbf1b470e2b5fe6ec3c

Bildunterschrift: Denis Di Vito, Managing Director INVERTO Paris. Foto: INVERTO GmbH



